Condannato dipendente del Vaticano per prostituzione minorile

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ha drogato e fatto prostituire una minorenne, condanna per Armando Cardarilli, impiegato del Papa nella direzione Telecomunicazioni. Armando Cardarilli: condanna di sei anni per l’impiegato del Papa su Notizie.it.

Satiro63148443 : RT @altalex: >> La PA è chiamata a rispondere dei danni morali (Cassazione civile, ordinanza n. 19328/2020) #WoltersKluwerItalia #Inps #Pub… - altalex : >> La PA è chiamata a rispondere dei danni morali (Cassazione civile, ordinanza n. 19328/2020) #WoltersKluwerItalia… - LiveSicilia : “Assente al lavoro senza autorizzazione”: dipendente Rap condannato - Jammasrl : Finse rapina, condannato a 8 mesi dipendente azienda specializzata nel controllo delle slot nell’aretino -

Ultime Notizie dalla rete : Condannato dipendente

Altalex

Condanna per Armando Cardarilli, impiegato del Papa. Aspra condanna per Armando Cardarilli, dipendente del governatorato della Santa Sede. Il 57enne lavorava nella direzione telecomunicazioni, fino ...Ma il dipendente della Sente Sede non molla la presa e minaccia ... L'uomo viene così arrestato, e la condanna a sei anni conclude l'incubo della liceale.