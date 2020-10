Comuni ricicloni, Legambiente premia Massa Lubrense: città modello nella raccolta della plastica (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è appena conclusa la XXIV edizione dei “Comuni ricicloni”, lo storico concorso di Legambiente che premia Comunità locali, amministratori e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Nell’ambito dell’edizione 2020, Corepla, storico partner dell’iniziativa, ha consegnato i premi speciali della categoria “Migliore raccolta degli imballaggi in plastica” ai Comuni di Chiari (BS), La Maddalena (SS) e Massa Lubrense (NA). “Il nostro Pianeta ha davanti una grande sfida – ha dichiarato il Presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo – promuovere e consolidare un nuovo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è appena conclusa la XXIV edizione dei “”, lo storico concorso dichetà locali, amministratori e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultatigestione dei rifiuti. Nell’ambito dell’edizione 2020, Corepla, storico partner dell’iniziativa, ha consegnato i premi specialicategoria “Miglioredegli imballaggi in” aidi Chiari (BS), La Maddalena (SS) e(NA). “Il nostro Pianeta ha davanti una grande sfida – ha dichiarato il Presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo – promuovere e consolidare un nuovo ...

