Compleanno Pelè, Trapattoni: «Amico mio, tantissimi auguri» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giovanni Trapattoni e Pelè, due leggende del calcio che si ritrovano per l’ottantesimo Compleanno dell’asso brasiliano Compie 80 anni una delle leggende viventi del calcio: Pelè. L’asso brasiliano festeggia oggi il suo Compleanno e non potevano mancare gli auguri di un grande avversario sul campo ma grande Amico nella vita, come Giovanni Trapattoni. Ecco le parole via Twitter dell’ex commissario tecnico della Nazionale per il brasiliano con delle foto d’epoca che restituiscono una grande amicizia. Nasce Pelè, la Perla Nera del Brasile – 23 ottobre 1940 – VIDEO Amico mio, tantissimi auguri per questi tuoi 80 anni 🎂 pic.twitter.com/J4PMssadzS — Giovanni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giovannie Pelè, due leggende del calcio che si ritrovano per l’ottantesimodell’asso brasiliano Compie 80 anni una delle leggende viventi del calcio: Pelè. L’asso brasiliano festeggia oggi il suoe non potevano mancare glidi un grande avversario sul campo ma grandenella vita, come Giovanni. Ecco le parole via Twitter dell’ex commissario tecnico della Nazionale per il brasiliano con delle foto d’epoca che restituiscono una grande amicizia. Nasce Pelè, la Perla Nera del Brasile – 23 ottobre 1940 – VIDEOmio,per questi tuoi 80 anni 🎂 pic.twitter.com/J4PMssadzS — Giovanni ...

