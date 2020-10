Come Roma chiude il centro per COVID-19: le zone off limits nel fine settimana (Di venerdì 23 ottobre 2020) Campo de’ Fiori, piazza Trilussa a Trastevere, piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro saranno off-limits al pubblico di Roma nei weekend, precisamente venerdì e sabato dalle 21 alle 24. E quanto prevede la bozza dell’ordinanza per limitare la diffusione del COVID che la sindaca Raggi dovrebbe firmare nelle prossime ore. Si tratta di una delle misure anti-COVID indicate dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si è riunito in questi giorni in Prefettura. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 novembre 2020, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione. Sarà consentito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. Eventuali violazioni del divieto saranno punite con una multa che ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Campo de’ Fiori, piazza Trilussa a Trastevere, piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro saranno off-al pubblico dinei weekend, precisamente venerdì e sabato dalle 21 alle 24. E quanto prevede la bozza dell’ordinanza per limitare la diffusione delche la sindaca Raggi dovrebbe firmare nelle prossime ore. Si tratta di una delle misure anti-indicate dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si è riunito in questi giorni in Prefettura. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 novembre 2020, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione. Sarà consentito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. Eventuali violazioni del divieto saranno punite con una multa che ...

