Come fare domanda del bonus INPS 1800 euro per lavoratori più lesi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sta arrivando anche il bonus INPS 1800 euro per i lavoratori (dipendenti, ma anche autonomi) in maggiore difficoltà a causa della crisi generata dal Coronavirus. Come riportato da ‘it.finance.yahoo.com‘, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha elaborato una circolare (29 maggio 2020, n.67) dove sono indicate le modalità di richiesta e le categorie non incluse o comunque in conflitto con la domanda del bonus INPS 1800 euro. Le classi che potranno inoltrare la domanda per la risorsa sono i lavoratori stagionali, intermittenti ed autonomi occasionali senza P.IVA e non iscritti ad ulteriori forme previdenziali, e che, infine, dovranno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sta arrivando anche ilper i(dipendenti, ma anche autonomi) in maggiore difficoltà a causa della crisi generata dal Coronavirus.riportato da ‘it.finance.yahoo.com‘, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha elaborato una circolare (29 maggio 2020, n.67) dove sono indicate le modalità di richiesta e le categorie non incluse o comunque in conflitto con ladel. Le classi che potranno inoltrare laper la risorsa sono istagionali, intermittenti ed autonomi occasionali senza P.IVA e non iscritti ad ulteriori forme previdenziali, e che, infine, dovranno ...

