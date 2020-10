Com’è andato l’ultimo dibattito tra Trump e Biden Il punto di Gramaglia

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Non si sono parlati addosso, come avevano fatto nel primo, ma hanno dato l’impressione di fare spesso fatica ad articolare il loro discorso per i due minuti a disposizione, come se non fossero preparati ad avere tanto spazio per presentare le loro idee. Joeè stato più efficace nella prima parte e nell’appello finale: “Sarò un presidente americano, vi darò speranza e non paura, vi darò scienza e non superstizione”. Donaldha insistito sul bilancio positivo della sua presidenza: “Nessuno ha fatto meglio di me” è un suo mantra, ripetuto più volte anche stavolta su più fronti; e ha insistentemente chiesto a: “Perché non hai fatto quello che ora prometti, quando eri il vice di Barack Obama? ...