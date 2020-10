Colloquio De Luca-Speranza: tavolo con il governo per un piano socio economico (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha avuto un Colloquio con il ministro della Salute Roberto Speranza, al quale ha anticipato l’urgenza di istituire un tavolo congiunto Regione-governo per la definizione di un piano socio-economico a sostegno di tutte le categorie produttive (dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo, della cultura). Sarà chiesto, nel tavolo, anche l’allargamento dei congedi parentali per i genitori di minori e misure di sostegno alle strutture sanitarie private in caso di emergenza posti letto. La Regione invierà a breve una lettera alle associazioni di categoria e alle stesse Camere di Commercio che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Regione Vincenzo Deha avuto uncon il ministro della Salute Roberto, al quale ha anticipato l’urgenza di istituire uncongiunto Regione-per la definizione di una sostegno di tutte le categorie produttive (dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo, della cultura). Sarà chiesto, nel, anche l’allargamento dei congedi parentali per i genitori di minori e misure di sostegno alle strutture sanitarie private in caso di emergenza posti letto. La Regione invierà a breve una lettera alle associazioni di categoria e alle stesse Camere di Commercio che ...

