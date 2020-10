Clima: primo accordo dei ministri UE, obiettivo zero emissioni al 2050 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri dell’ambiente dell’UE ha raggiunto un accordo parziale sulla legge per il Clima, in cui si fissa l’obiettivo emissioni zero al 2050. La posizione sul target al 2030, che la Commissione europea ha proposto di aumentare dal 40% di oggi ad almeno il 55%, è lasciata ai leader Ue, che dovrebbero decidere nel vertice di novembre.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Consiglio deidell’ambiente dell’UE ha raggiunto unparziale sulla legge per il, in cui si fissa l’al. La posizione sul target al 2030, che la Commissione europea ha proposto di aumentare dal 40% di oggi ad almeno il 55%, è lasciata ai leader Ue, che dovrebbero decidere nel vertice di novembre.L'articolo MeteoWeb.

