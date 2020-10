"Cicciona, da lei solo insulti..." ​Che rissa tra Eva e Mercedesz - (Di venerdì 23 ottobre 2020) Novella Toloni Botta e risposta tra Eva e Mercedesz Henger. La figlia dell'ex pornostar ha risposto alle critiche della madre sul suo fisico, rivelando gli insulti e le vessazioni ricevute quando era un'adolescente È di nuovo scontro tra Eva e Mercedesz Henger. Madre e figlia hanno preso le distanze dopo le pesanti accuse rivolte dall"ex pornostar al fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi. A distanza di mesi, però, tra le due si è riacceso l'astio per colpa di alcune dichiarazioni rilasciate da Eva Henger sul settimanale Nuovo. È passato un anno da quando Eva e Mercedesz Henger hanno preso le distanze l'una dall'altra. Le accuse rivolte dall'ex pornostar al compagno della figlia, l'ex tronista Lucas Peracchi - di aver circuito e maltrattato ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Novella Toloni Botta e risposta tra Eva eHenger. La figlia dell'ex pornostar ha risposto alle critiche della madre sul suo fisico, rivelando glie le vessazioni ricevute quando era un'adolescente È di nuovo scontro tra Eva eHenger. Madre e figlia hanno preso le distanze dopo le pesanti accuse rivolte dall"ex pornostar al fidanzato di, Lucas Peracchi. A distanza di mesi, però, tra le due si è riacceso l'astio per colpa di alcune dichiarazioni rilasciate da Eva Henger sul settimanale Nuovo. È passato un anno da quando Eva eHenger hanno preso le distanze l'una dall'altra. Le accuse rivolte dall'ex pornostar al compagno della figlia, l'ex tronista Lucas Peracchi - di aver circuito e maltrattato ...

