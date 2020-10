“Chiudo tutto”. Coronavirus, regione in lockdown totale: l’annuncio del governatore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel giorno in cui la Campania, in sole 24 ore, ha registrato il record di duemila e 280 nuovi contagi per Coronavirus, il presidente della regione Vincenzo De Luca ha annunciato in diretta Facebook che procederà “verso la chiusura totale” del territorio, fatta eccezione per le attività essenziali. Un appello anche al Governo per chiudere tutto il territorio nazionale in modo da contenere i contagi. “Oggi siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive ed efficaci, per far fronte a una situazione che è diventata pesante”, ha detto il governatore della Campania nel corso di una diretta Facebook. “Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi in maniera insostenibile la situazione dell’epidemia”.



"Per questo io ritengo che non ci sia più tempo da perdere. Siamo ad un passo dalla tragedia. Procederemo verso la chiusura totale della Campania, fatta eccezione per le attività essenziali"

