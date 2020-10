Chiara Ferragni pubblica la prima foto della figlia | il viso è già un’emozione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’emozione die Fedez nel vedere per lavolta illa conoscono bene tutte le mamme e i papà rimpiangendo magari di non avere ripreso il momento dell’ecografia. Per tutti ci ha pensatoche ai primi mesi di gravidanza sta vivendo per la secondo volta la più stravolgente delle emozioni. Lanon è ancora nata ma è già apparsa sui social con un accenno dei suoi lineamenti. Un controllo ecografico di routine e il voltobimba fa piangere la influencer. In questo periodo la lacrime è facile e il momento così intimo viene ripreso dal papà. Potranno ...