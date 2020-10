Chiara Ferragni | l’emozione durante l’ecografia | il video di papà Fedez

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La piccola di Chiara Ferragni e Fedez è attesa per il marzo prossimo. Eppure, su Instagram, sono diversi i post che mamma e papà le hanno dedicato. «Ciao, mia baby girl», ha scritto da ultimo l’influencer, svelando per la prima volta il volto della bambina. La secondogenita dei Ferragnez, nella prima ecografia che i due abbiano voluto condividere online, tiene una manina premuta sulla testa e lo sguardo puntato verso il basso. A chi assomigli, se sia possibile, com’era stato per Leone, intravedere da un’ecografia i tratti di Fedez, è presto a dirsi. Ma la commozione dei futuri genitori bis, quella, è stata resa pubblica insieme all’immagine della bambina.