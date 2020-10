Chiara Ferragni in lacrime: l’emozione durante l’ecografia della figlia | VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Chiara Ferragni vede il viso della figlia nell’ecografia e si commuove Per i primi mesi della gravidanza, né Chiara Ferragni né Fedez hanno voluto parlare del nuovo arrivo in famiglia. Soltanto il primo ottobre la coppia ha annunciato di aspettare un secondo figlio, per l’esattezza una bambina, che nascerà a marzo 2021 (il suo compleanno potrebbe essere molto vicino a quello di Leone, che l’anno prossimo soffierà 3 candeline). E, mentre in tanti si chiedono quale sarà il nome che i Ferragnez hanno scelto per la loro bambina, Fedez ha mostrato sua moglie distesa sul lettino durante una visita di controllo. Chiara è in lacrime, commossa dopo aver visto ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)vede il visonell’ecografia e si commuove Per i primi mesigravidanza, néné Fedez hanno voluto parlare del nuovo arrivo in famiglia. Soltanto il primo ottobre la coppia ha annunciato di aspettare un secondo figlio, per l’esattezza una bambina, che nascerà a marzo 2021 (il suo compleanno potrebbe essere molto vicino a quello di Leone, che l’anno prossimo soffierà 3 candeline). E, mentre in tanti si chiedono quale sarà il nome che i Ferragnez hanno scelto per la loro bambina, Fedez ha mostrato sua moglie distesa sul lettinouna visita di controllo.è in, commossa dopo aver visto ...

Chiara Ferragni, la commozione durante l’ecografia (condivisa da papà Fedez)

Tra le tante emozioni legate alla gravidanza c’è sicuramente il momento dell’ecografia. I Ferragnez hanno condiviso su Instagram quella della loro bimba. Visibile è la commozione di Chiara nel vedere ...

