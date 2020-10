Chiara Ferragni e Fedez | tra le mani l' ultima ecografia della bambina «Ti aspettiamo principessa»

(Di venerdì 23 ottobre 2020)aspettano il secondo figlio ed è ormai noto che si tratta di una. Come per Leone, anche la seconda gravidanza è 'social'. Ieri nelle stories i...

trash_italiano : Leone Ferragni bacia un’amichetta. Un utente chiede: 'e se fosse stato un amichetto?' Chiara Ferragni risponde:… - chetempochefa : “Il coprifuoco è una parola che mi ricorda i tempi della guerra. Forse però serve perché fa effetto sulle persone,… - repubblica : Chiara Ferragni: 'Indossate quella dannata mascherina, può fare la differenza' - hazmattys : RT @trash_italiano: Leone Ferragni bacia un’amichetta. Un utente chiede: 'e se fosse stato un amichetto?' Chiara Ferragni risponde: 'Nes… - _ribhes : @potatoxharry No, sono seria. Essere modella, a meno che tu non abbia gli agganci tipo Chiara Ferragni o Gigi Hadid… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Open

Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio ed è ormai noto che si tratta di una bambina. Come per Leone, anche la seconda gravidanza è 'social'. Ieri nelle stories i Ferragnez hanno mostrato ...come Chiara Ferragni. E’ grazie a lei che il suo nome è finito tra le personalità femminili di spicco del momento. Il consiglio di aprirsi un blog di moda e lifestyle ha fatto sì che potesse in tempi ...