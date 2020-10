Chiara Ferragni e Fedez pubblicano il primo scatto della figlia – FOTO

Leggi su yeslife

(Di venerdì 23 ottobre 2020)il. Il cantante e la fashion blogger sono in attesaloro seconda, e il web impazzisce View this post on Instagram Ciao mia baby girl ❤️ A post shared by✨ (@) on Oct 22, 2020 at 10:41am PDT L'articoloilproviene da YesLife.it.