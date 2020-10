Chi fa rispettare le regole anti movida? C' è grande confusione anche sotto il cielo di Londra

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020). Nei ristore pub londinesi non; raro incontrare tavolate di giovani che bevono o cenano assieme. Fanno tutti parte dello stesso nucleo familiare? Da quando; passata al secondo livello di allerta lo scorso sabato sono vietati gli incontri al chiuso tra chiunque non vive nella stessa abitazione. Il governo ha promesso dei controlli a tappeto nei luoghi dellae ha introdotto delle sanzioni da 200 sterline per chiunque viola le norme. Tuttavia, le nuove restrizioni lasciano undubbio irrisolto: a chi spetta il compito di farele? Le forze dell’ordine hanno incaricato pub e ristordi verificare che i clienti provengano dallo stesso nucleo ...