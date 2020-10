Chi è Gianni Rodari? Perché Google lo celebra oggi? Cosa rappresenta il Doodle? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Google celebra oggi, 23 ottobre 2020, Gianni Rodari, con un Doodle visibile in Italia, Grecia, Russia, Lituania, Bulgaria e Ucraina. Il celebre motore di ricerca festeggia il 100° anniversario della nascita dell’amato scrittore italiano, considerato tra gli autori di letteratura d’infanzia più influenti del XX secolo. Il Doodle di oggi rappresenta un riferimento a “Il romanzo di Cipollino“, un esempio di storia di fantasia che al suo interno incorpora problematiche sociali, di vita reale.Gianni Rodari è stato l’unico scrittore italiano ad aver vinto il prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970, tra i più importanti ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020), 23 ottobre 2020,, con unvisibile in Italia, Grecia, Russia, Lituania, Bulgaria e Ucraina. Il celebre motore di ricerca festeggia il 100° anniversario della nascita dell’amato scrittore italiano, considerato tra gli autori di letteratura d’infanzia più influenti del XX secolo. Ildiun riferimento a “Il romanzo di Cipollino“, un esempio di storia di fantasia che al suo interno incorpora problematiche sociali, di vita reale.è stato l’unico scrittore italiano ad aver vinto il prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970, tra i più importanti ...

