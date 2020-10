Caso Becciu/Pell: in Australia 4 bonifici e 2 milioni di dollari (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ammonterebbero a 2 milioni di dollari Australiani (una cifra doppia rispetto ai 700 mila euro di cui si era finora parlato) i trasferimenti partiti dalla Segreteria di Stato vaticana alla volta dell’Australia, su cui stanno indagando la magistratura e la gendarmeria vaticana, a seguito dello scandalo per l’acquisto del palazzo di Sloane Avenue a Londra, da parte della Segreteria di Stato. Lo riferisce il quotidiano The Australian in un reportage che fornisce molti dettagli su 4 bonifici, avvenuti tra l’ inizio del 2017 e la fine del 2018, mentre erano in corso le indagini e il processo contro il cardinale George Pell per presunti abusi sessuali su minori (accusa da cui l’ex prefetto dell’Economia del Vaticano è stato condannato in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ammonterebbero a 2dini (una cifra doppia rispetto ai 700 mila euro di cui si era finora parlato) i trasferimenti partiti dalla Segreteria di Stato vaticana alla volta dell’, su cui stanno indagando la magistratura e la gendarmeria vaticana, a seguito dello scandalo per l’acquisto del palazzo di Sloane Avenue a Londra, da parte della Segreteria di Stato. Lo riferisce il quotidiano Then in un reportage che fornisce molti dettagli su 4, avvenuti tra l’ inizio del 2017 e la fine del 2018, mentre erano in corso le indagini e il processo contro il cardinale Georgeper presunti abusi sessuali su minori (accusa da cui l’ex prefetto dell’Economia del Vaticano è stato condannato in ...

