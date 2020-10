Casaleggio ha espulso l’iscritto grazie al quale abbiamo votato due volte su Rousseau

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (foto:.movimento5stelle.it)Svelare i pasticci della piattaformapuò causare l’espulsione dal Movimento 5 stelle: è la radicale decisione presa dal partito nei confronti di Fabio Pietrosanti, imprenditore italiano e da due anni iscritto all’organizzazione, che è stato giudicato colpevole di aver collaborato alla realizzazione di un’inchiesta giornalistica pubblicata da Wired ad agosto. Pietrosanti aveva prestato le credenziali per l’accesso al suo profilo sualWired ha potuto rivelare i gravi errori di configurazione della piattaforma, che hanno portato alla creazione di più account falsi e abili al voto, evidenziando così le carenze nella certificazione degli iscritti (con tanto di atti ...

