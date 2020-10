Cartier | quanto vale l’orologio di Diana indossato da Meghan Markle?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 23 ottobre 2020) In uno degli ultimi ritratti ufficiali die Harry è riapparso il vecchio, iconico orologio di Lady, uno dei gioielli più amati dalla principessa e oggi spessodall’attrice. Ma? Non è la prima volta che le nuore della principessaindossano i suoi gioielli e, anzi, non è nemmeno la prima volta che l’attrice americana sfoggia il famoso orologio Tank Francaise firmato! InArticolo completo:l’orologio dida? dal blog SoloDonna