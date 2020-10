Carmen Russo, la proposta indecente: inquietante racconto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non ha reso noto l’autore della proposta indecente, Carmen Russo, che confessa di averne ricevuta una, ed aver rifiutato. Carmen Russo (Fonte foto: web)Il racconto chock di Carmen Russo, una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale show, sta facendo parlare gli appassionati della televisione italiana. Non è la prima e nemmeno sarà l’ultima confessione, di proposte a sfondo sessuale. La showgirl e ballerina, si è confessata al giornale di gossip, Novella 2000, parlando di una vera e propria proposta indecente, da parte di un noto imprenditore argentino. Un dettaglio, che incuriosisce e lascia col fiato sospeso i lettori, ma ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non ha reso noto l’autore della, che confessa di averne ricevuta una, ed aver rifiutato.(Fonte foto: web)Ilchock di, una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale show, sta facendo parlare gli appassionati della televisione italiana. Non è la prima e nemmeno sarà l’ultima confessione, di proposte a sfondo sessuale. La showgirl e ballerina, si è confessata al giornale di gossip, Novella 2000, parlando di una vera e propria, da parte di un noto imprenditore argentino. Un dettaglio, che incuriosisce e lascia col fiato sospeso i lettori, ma ...

