Carlo Conti contro Maria De Filippi | forte di ‘Tale e Quale’ sfida Queen Mary

Mentre gode del successo dell'edizione in onda di Tale e Quale Show, Carlo Conti è già chiamato a pensare ad un nuovo progetto: una sfida piuttosto difficile per la quale Viale Mazzini pare aver scelto proprio lui. È Lanostratv.it ad anticipare quanto potrà accadere nei prossimi mesi. Lo show musicale di Raiuno condotto da Conti non ha sofferto il confronto – seppur difficile – con la prima serata del Grande Fratello Vip. E questo spingerebbe i vertici Rai ad affidare al conduttore una sfida ben più ardua: scontrarsi al sabato sera con Maria De Filippi. Leggi anche >> Amadeus Sanremo 2021: «Non possiamo pensare a un Festival sottotono, la Rai deve organizzarsi»

