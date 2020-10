Caos al pronto soccorso di Genova, ambulanze attendono ore per lasciare il paziente. Direttore dipartimento emergenza: “Poca medicina territoriale” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da alcuni giorni a Genova, centro del picco epidemico da coronavirus della prima Regione italiana (assieme alla Valle d’Aosta) a rientrare nella lista delle zone considerate ad alto rischio sanitario dall’Unione europea, le code al pronto soccorso si accumulano. Tante ambulanze fuori ad attendere assieme ai pazienti in barella, decine gli accessi di pazienti Covid che necessitano di ossigenazione. “Un ingolfamento dovuto anche al ricorso massiccio all’ospedalizzazione – sottolinea il Direttore del dipartimento regionale emergenza-urgenza Angelo Gratarola – in altre Regioni dove è più forte la medicina sul territorio questo non è avvenuto. La situazione è di pressione ma siamo preparati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da alcuni giorni a, centro del picco epidemico da coronavirus della prima Regione italiana (assieme alla Valle d’Aosta) a rientrare nella lista delle zone considerate ad alto rischio sanitario dall’Unione europea, le code alsi accumulano. Tantefuori ad attendere assieme ai pazienti in barella, decine gli accessi di pazienti Covid che necessitano di ossigenazione. “Un ingolfamento dovuto anche al ricorso massiccio all’ospedalizzazione – sottolinea ildelregionale-urgenza Angelo Gratarola – in altre Regioni dove è più forte lasul territorio questo non è avvenuto. La situazione è di pressione ma siamo preparati, ...

Sul caos ospedali che si sta registrano in queste ore in Campania, il Codacons presenterà domani un esposto alle Procure della Repubblica di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, in cu ...

