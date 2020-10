Cane fugge per amore da una cascina lungo A1, imbocca il Raccordo ed entra in A58-TEEM: la pericolosa avventura di Chody [FOTO] (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Cane da Pastore Australiano Chody l’ha fatta davvero grossa fuggendo per amore dalla cascina lungo A1 in cui vive, perdendo l’orientamento dietro le tracce di qualche femmina in calore non meglio identificata ed eccitandosi al punto di forzare le recinzioni della Milano-Napoli, di imboccare il Raccordo tra Autostrada del Sole e A58-TEEM, di entrare sulla Melegnano-Agrate e di mettere a rischio la sua incolumità e quella degli utenti in transito nell’ora di scorribanda tra le corsie. L’impegno profuso nel salvataggio dell’esemplare dagli agenti della Polstrada e dai dipendenti di Tangenziale Esterna SpA, prontamente accorsi nel tratto di A58-TEEM che corre ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilda Pastore Australianol’ha fatta davvero grossando perdallaA1 in cui vive, perdendo l’orientamento dietro le tracce di qualche femmina in calore non meglio identificata ed eccitandosi al punto di forzare le recinzioni della Milano-Napoli, dire iltra Autostrada del Sole e A58-, dire sulla Melegnano-Agrate e di mettere a rischio la sua incolumità e quella degli utenti in transito nell’ora di scorribanda tra le corsie. L’impegno profuso nel salvataggio dell’esemplare dagli agenti della Polstrada e dai dipendenti di Tangenziale Esterna SpA, prontamente accorsi nel tratto di A58-che corre ...

Quattro ragazzi a bordo di una Panda grigia che accostano, avvicinandosi ad un uomo mentre porta a spasso il cane con la scusa di chiedere informazioni. Dopo poche parole, uno tira fuori un estintore ...

Da ieri pomeriggio, insieme a un gruppo di residenti e di giovani volontari, la donna non aveva smesso di cercarlo; nessuno immaginava, però, che sarebbe finito, addirittura, in Sopraelevata. Un'avven ...

