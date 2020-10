Campania, De Magistris: “Inevitabile il lockdown dopo il 2 novembre” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ne è sicuro: dopo il 2 novembre la Regione andrà verso il lockdown. La pressione sui sistemi sanitari è troppo alta e il numero dei posti disponibili, soprattutto in degenza ordinaria, è in via di saturazione. Campania, De Magistris: “lockdown in Campania dopo il 2 novembre” Il primo … L'articolo Campania, De Magistris: “Inevitabile il lockdown dopo il 2 novembre” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi De, ne è sicuro:il 2 novembre la Regione andrà verso il. La pressione sui sistemi sanitari è troppo alta e il numero dei posti disponibili, soprattutto in degenza ordinaria, è in via di saturazione., De: “inil 2 novembre” Il primo … L'articolo, De: “Inevitabile ilil 2 novembre” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

