Campania: cala percentuale sintomatici, aumentano i guariti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania, aggiornato alle ore 23.59 del 22 ottobre 2020, descrive numeri importanti. Su 15.801 tamponi effettuati, i ‘positivi’ sono risultati 2.280 (il 14.42%, ieri era il 12.84%) mentre l’ 85.58% di uomini e donne è senza virus (13.521 persone). Di questi 2.280 risultati positivi, 100 sono sintomatici (ossia il 4.4% dei positivi, ieri era il 5.7%) a fronte do 2.180 asintomatici (95.6% dei positivi, ieri era il 94.3%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 100 positivi sintomatici rappresentano lo 0.6% (ieri era lo 0.7%) mentre i 2.180 positivi asintomatici sono il 13.8% (ieri erano ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della, aggiornato alle ore 23.59 del 22 ottobre 2020, descrive numeri importanti. Su 15.801 tamponi effettuati, i ‘positivi’ sono risultati 2.280 (il 14.42%, ieri era il 12.84%) mentre l’ 85.58% di uomini e donne è senza virus (13.521 persone). Di questi 2.280 risultati positivi, 100 sono(ossia il 4.4% dei positivi, ieri era il 5.7%) a fronte do 2.180 a(95.6% dei positivi, ieri era il 94.3%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 100 positivirappresentano lo 0.6% (ieri era lo 0.7%) mentre i 2.180 positivi asono il 13.8% (ieri erano ...

