“Cambia tutto!”. Bianca Guaccero, la notizia era nell’aria da giorni e ora c’è anche l’ufficialità (Di venerdì 23 ottobre 2020) Novità in arrivo per Bianca Guaccero. La conduttrice televisiva tornerà a lavorare a partire da lunedì 26 ottobre con la nona stagione del programma ‘Detto Fatto’. E, dopo diverse indiscrezioni circolate in questi giorni, sono giunte le ufficialità riguardo a ciò che cambierà nella trasmissione Rai. Innanzitutto, ci sarà una variazione di orario, infatti la stessa partirà alle ore 14.55 e terminerà alle 17.30. Ma non è l’unico cambiamento che i telespettatori devono aspettarsi dalla prossima settimana. Per quanto riguarda coloro che affiancheranno la presentatrice tv, sono confermatissimi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. La prima darà vita alle sue classiche rubriche che fanno riferimento al mondo della moda ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Novità in arrivo per. La conduttrice televisiva tornerà a lavorare a partire da lunedì 26 ottobre con la nona stagione del programma ‘Detto Fatto’. E, dopo diverse indiscrezioni circolate in questi, sono giunte le ufficialità riguardo a ciò che cambierà nella trasmissione Rai. Innanzitutto, ci sarà una variazione di orario, infatti la stessa partirà alle ore 14.55 e terminerà alle 17.30. Ma non è l’unico cambiamento che i telespettatori devono aspettarsi dalla prossima settimana. Per quanto riguarda coloro che affiranno la presentatrice tv, sono confermatissimi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. La prima darà vita alle sue classiche rubriche che fanno riferimento al mondo della moda ...

