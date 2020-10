Calciomercato Serie A | le trattative sono senza sosta e in corso…

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Non solo i colpi a cui si lavora in vista della finestra invernale. Le societàsempre attive, anche mentre si svolge il massimo campionato. IlA è come un supermarket aperto h24. Ciad esempio movimenti legati a giocatori che rescindono come l’ex bianconero Simone Padoin. Il calciatore ha rescisso il suo contratto con l’Ascoli e così potrebbe arrivare una nuova opportunità proprio inA ma non in campo. Simone Padoin, ex centrocampista della Juventus, potrebbe dare una svolta alla sua carriera nel mondo del calcio con un ritorno all’Atalanta nella veste di allenatore. Padoin è cresciuto nel settore giovanile bergamasco ed è qui che starebbe per fare ritorno ma in veste di allenatore essendo peraltro tornato ...