Calciomercato: Manchester United non accontenta Pogba, la Juventus osserva (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ultima notizia su Paul Pogba ha fatto diminuire le speranze dei tifosi della Juventus di vedere l’ex beniamino di nuovo all’ombra della Mole. Il Manchester United ha infatti esercitato l’opzione di rinnovo automatico presente nel contratto del francese, passando dalla scadenza precedente del 2021 a quella attuale del 2022. Le ultime notizie parlano però di uno United non intenzionato ad accontentare il francese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per Bernardeschi cessione in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il Real Madrid lo cede: colpo da 70 milioni Paul Pogba, centrocampista del Manchester ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ultima notizia su Paulha fatto diminuire le speranze dei tifosi delladi vedere l’ex beniamino di nuovo all’ombra della Mole. Ilha infatti esercitato l’opzione di rinnovo automatico presente nel contratto del francese, passando dalla scadenza precedente del 2021 a quella attuale del 2022. Le ultime notizie parlano però di unonon intenzionato adre il francese. LEGGI ANCHE:, per Bernardeschi cessione in vista? LEGGI ANCHE:, il Real Madrid lo cede: colpo da 70 milioni Paul, centrocampista del...

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Psg - #Mbappe in parola con il #ManchesterUnited ??#CMITmercato - calciomercatoit : ??#Psg - #Mbappe in parola con il #ManchesterUnited ??#CMITmercato - Arnaudk27 : Calciomercato PSG, altra sconfitta per Tuchel | Allegri resta in 'agguato' - sportli26181512 : Manchester City-Porto, le formazioni ufficiali: Aguero contro Marega, c'è Cancelo: Di seguito le formazioni ufficia… - calciomercatoit : ?? #PSG, la sconfitta interna con il #ManchesterUnited complica la situazione di #Tuchel: sul tecnico tedesco c'è l'… -