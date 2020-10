Calciomercato Juventus | occasione dal Barcellona | “Club vergognoso”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Molte i rumors che stanno riguardando ilnegli ultimi giorni. Già dall’arrivo del nuovo tecnico Koeman, una bufera mediatica si è scagliata sul club blaugrana fino ad arrivare alla notizia degli ultimi giorni, nella quale si parla del club catalano che sembrerebbe essere in piena crisi economica. In un intervista ha parlato Gerard Piquè, che ai microfoni di “La Vanguardia” commenta cosi la vicendacontro Messi: “Non so come sia possibile che il miglior giocatore della storia debba inviare un fax per farsi ascoltare. E’ stato uno shock! Il club dovrebbe intitolargli il nuovo stadio, un calciatore del genere non può essere trattato in quel modo. Il comportamento del club è stato vergognoso“. LEGGI ANCHE:...