Calcio, terzo caso positivo nella Roma: Gianluca Mancini lo annuncia su Instagram

Non giungono buone notizie dalla prima squadra di Calcio della Roma. Dopo i casi positivi di Diawara e di Calafiori, è stato comunicato il contagio del difensore giallorosso Gianluca Mancini. E' stato lo stesso calciatore ad annunciarlo sul proprio profilo Instagram:

"Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo A presto e Forza Roma!"

