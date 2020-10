Bulgari Aluminium Tricolore | un orologio da vero Top Gun

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020), il più grande simbolo dell'alta orologeria italiana incontra Aeronautica Militare, altra eccellenza nostrana, per un'inedita iniziativa di solidarietà: il lancio della serie speciale di orologi. Un progetto nato per affrontare questo momento di emergenza sanitaria per il Paese e che prevede che i ricavi generati dalla vendita dei primi 50 esemplari della serie, che saranno esclusivi e numerati, siano donati interamente daa favore del progetto «Un dono dal cielo», raccolta fondi che l’Aeronautica Militare ha avviato in occasione del Giubileo indetto per celebrare il Centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, Patrona di tutti gli Aeronauti (previsto per tutto il 2020 e prorogato a tutto il 2021). Tre gli ospedali ...