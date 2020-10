Bufera a Praga sul ministro della Sanità beccato senza mascherina | Dimissioni subito

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Èin Repubblica Ceca sul;, Roman Prymula, di cui vengono chieste ledopo che il tabloid Blesk ha riferito che mercoledì sera ha violato le rigide restrizioni del governo per il coronavirus e si è recato in un ristorante aper incontrare Jaroslav Faltynek, vice capo del movimento di governo ANO (cioè 'Sì') guidato dal primoAndrej Babis. In base alle restrizioni, ristoranti, bar e scuole sono chiusi e l'incontro è avvenuto solo poche ore dopo che Prymula aveva annunciato l'ultima serie di regole. Nelle foto pubblicate, ilnon indossava la, il cui uso è invece obbligatorio. Faltynek ha riferito di avere ...

