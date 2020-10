Brutte notizie dall’ospedale ‘San Pio’: c’è un decesso, il settimo della nuova ondata (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva una brutta notizia dal ‘San Pio’. Nel bollettino odierno, c’è un nuovo decesso e riguarda un sannita. Si tratta del settimo contagiato che ha perso la vita da quando è iniziata la seconda ondata del virus. Due le persone dimesse oggi, in totale sono 84 i contagiati ricoverati al momento presso il nosocomio sannita. L'articolo Brutte notizie dall’ospedale ‘San Pio’: c’è un decesso, il settimo della nuova ondata proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva una brutta notizia dal ‘San Pio’. Nel bollettino odierno, c’è un nuovoe riguarda un sannita. Si tratta delcontagiato che ha perso la vita da quando è iniziata la secondadel virus. Due le persone dimesse oggi, in totale sono 84 i contagiati ricoverati al momento presso il nosocomio sannita. L'articolodall’ospedale ‘San Pio’: c’è un, ilproviene da Anteprima24.it.

