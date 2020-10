Brogli elettorali all’estero, si sveglia pure il Senato. La Giunta per le elezioni si decide a verificare il caso Argentina (Di venerdì 23 ottobre 2020) Meglio tardi che mai. Seppure a oltre metà legislatura, la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato si è decisa a indagare sugli eventuali Brogli avvenuti nella circoscrizione estero, nell’ambito della denuncia fatta dal dem Fabio Porta (nella foto) nei confronti dell’elezione del Senatore Adriano Cario, del Gruppo Misto, eletto nella circoscrizione America meridionale nelle liste dell’Unione Sudamericana Emigrati Italiani. L’ex deputato Porta, il 16 aprile 2018, ha presentato un esposto contro l’elezione del Senatore Cario, presidente dell’associazione Centro Calabrese di Buenos Aires, sostenendo che almeno 9.790 schede erano viziate e che erano corrispondenti alla differenza di voti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Meglio tardi che mai. Sepa oltre metà legislatura, laper lee le immunità parlamentari delsi è decisa a indagare sugli eventualiavvenuti nella circoscrizione estero, nell’ambito della denuncia fatta dal dem Fabio Porta (nella foto) nei confronti dell’elezione delre Adriano Cario, del Gruppo Misto, eletto nella circoscrizione America meridionale nelle liste dell’Unione Sudamericana Emigrati Italiani. L’ex deputato Porta, il 16 aprile 2018, ha presentato un esposto contro l’elezione delre Cario, presidente dell’associazione Centro Calabrese di Buenos Aires, sostenendo che almeno 9.790 schede erano viziate e che erano corrispondenti alla differenza di voti ...

