Brigitte Macron | tampone negativo | finito l' isolamento

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - La première dame francese, Brigitte Macron, dopo alcuni giorni di isolamento per essere stata a contatto con una persona positiva al Covid-19, è stata sottoposta a tampone ...

