Brasile | i convocati per gli impegni di novembre | solo 2 “italiani”

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il CT del, Tite, ha diramato la lista deiin vista dei prossimi match validi per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Venezuela (12) e Uruguay (17). Nella listadue calciatori che militano in Serie A, entrambi nella Juventus, ovvero Danilo e Arthur. Ecco l’elenco completo. Portieri Alisson – Liverpool Ederson – Manchester City Weverton – Palmeiras Difensori centrali Thiago Silva – Chelsea Marquinhos – PSG Éder Militão – Real Madrid Rodrigo Caio – Flamengo Terzini Danilo – Juventus Gabriel Menino – Palmeiras Renan Lodi – Atlético de Madrid Alex Telles – Manchester United Centrocampisti Casemiro – Real Madrid Fabinho – Liverpool Arthur ...

