Bossoli nascosti nel caffè | la scoperta dei finanzieri nel Napoletano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLettere (Na) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in un’area montuosa del Comune di Lettere, già utilizzata in passato per l’occultamento di armi, 50 munizioni e 1 caricatore. In particolare, idella Compagnia di Castellammare di Stabia, nel corso di una perlustrazione di un fondo agricolo coltivato e delimitato da un muro, hanno individuato un’intercapedine all’interno della quale erano nascoste delle cartucce. Nello specifico, le 32 munizioni calibro 7.65, le 18 munizioni calibro 9 e il caricatore, perfettamente lubrificato e di recente fabbricazione, sono stati scoperti in un barattolo di plastica di una nota marca di caffè in polvere, nascosto all’interno di una nicchia ricavata nel muro in pietra. Sono in corso accertamenti ...