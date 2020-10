Borussia Dortmund, l’ex Juventus Emre Can positivo al Coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano ad emergere nuovi casi al Coronavirus, l’ultimo riguarda l’ex Juventus Emre Can. Il calciatore dovrà procedere con la quarantena e sarà costretto a saltare le prossime sfide. “Emre Can è risultato positivo al Covid-19. È asintomatico e si trova in quarantena a casa. Gli altri test svolti dai giocatori e dallo staff hanno dato esito negativo venerdì”, si legge nel comunicato del club giallonero. Il calciatore non potrà giocare la sfida contro i rivali dello Schalke 04 di domani e molto probabilmente anche la sfida di Champions contro lo Zenit. Juventus, concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadraL'articolo Borussia Dortmund, l’ex ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano ad emergere nuovi casi al, l’ultimo riguarda l’exCan. Il calciatore dovrà procedere con la quarantena e sarà costretto a saltare le prossime sfide. “Can è risultatoal Covid-19. È asintomatico e si trova in quarantena a casa. Gli altri test svolti dai giocatori e dallo staff hanno dato esito negativo venerdì”, si legge nel comunicato del club giallonero. Il calciatore non potrà giocare la sfida contro i rivali dello Schalke 04 di domani e molto probabilmente anche la sfida di Champions contro lo Zenit., concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadraL'articolo, l’ex ...

