Born to protect | il nuovo piano di sostenibilità di Moncler

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 ottobre 2020)nasce per proteggere dal freddo. Con la piuma, soprattutto, che ha reso celebri i suoi capispalla. Proprio da questo assunto il brand di Remo Ruffini parte per definire unimpegno verso uno sviluppo sostenibile integrato nel business aziendale. E lo fa con undi sostenibilità che prevede 5 obiettivi entro il 2023 all’insegna della responsabilità ambientale e sociale, dal titolo programmaticoto. Leggi anche › Etica, sostenibilità sociale e ambientale. Così riparte la moda Obiettivo: la protezione del pianeta e delle persone Nati per proteggere. Non solo il corpo con stile (arriva ...