Bonucci: “Le critiche fanno accendere in me il fuoco che ho dentro” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il difensore della Juve, ha rilasciato una breve intervista a DMax nel progetto Actimel. Queste le parole di Leonardo Bonucci: “Personalità? Questa è da chiedere a mia moglie e ai miei figli, passo tanto tempo con loro. Mi stimolano le critiche costruttive che ricevo, fanno accendere in me il fuoco che ho dentro. Esempi? Mio nonno Gabriele che, a 90 anni, si sveglia tutti i giorni alle 5.30 per curare l’orto. Lui, nel momento peggiore della sua vita, in cui ha rischiato di perdere le gambe, ci la forza a tutti noi. Un consiglio che posso darvi è di divertitevi senza pensare al giudizio degli altri. Ho fatto un tatuaggio sul braccio sinistro ed è la frase ‘Per Aspera ad Astra’, dalle difficoltà fino alle stelle.” Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il difensore della Juve, ha rilasciato una breve intervista a DMax nel progetto Actimel. Queste le parole di Leonardo: “Personalità? Questa è da chiedere a mia moglie e ai miei figli, passo tanto tempo con loro. Mi stimolano lecostruttive che ricevo,in me ilche ho dentro. Esempi? Mio nonno Gabriele che, a 90 anni, si sveglia tutti i giorni alle 5.30 per curare l’orto. Lui, nel momento peggiore della sua vita, in cui ha rischiato di perdere le gambe, ci la forza a tutti noi. Un consiglio che posso darvi è di divertitevi senza pensare al giudizio degli altri. Ho fatto un tatuaggio sul braccio sinistro ed è la frase ‘Per Aspera ad Astra’, dalle difficoltà fino alle stelle.” Foto: twitter ...

ZZiliani : CONCLUDENDO. 1. Arthur a Pirlo non piace: il problema è che Rabiot è peggio. 2. Chiesa a destra sfratta Kulusevski,… - clikservernet : Bonucci: “Le critiche fanno accendere in me il fuoco che ho dentro” - Noovyis : (Bonucci: “Le critiche fanno accendere in me il fuoco che ho dentro”) Playhitmusic - - Dibbello : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Bonucci: 'Ho tatuata la frase 'Per Aspera ad Astra': le critiche mi stimolano' - TuttoMercatoWeb : Juventus, Bonucci: 'Ho tatuata la frase 'Per Aspera ad Astra': le critiche mi stimolano' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci “Le Napoli, la Supercoppa è tua | Battuta la Juve dopo rigori infiniti, è festa grande... Il Mattino