Bonomi (Confindustria) “cresce il sentimento anti impresa ma noi non ci arrendiamo. Siamo il collante della fiducia” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi non si arrende. Lui no. Nonostante si senta accerchiato da un dilagante “sentimento anti-industriale” (che sinora è tradotto in aiuti pubblici alle aziende per 50 miliardi di euro), continua a combattere. Lo ha ribadito oggi nel suo intervento all’assemblea di Confindustria Val D’Aosta. “Noi non ci arrendiamo nonostante in questi mesi abbiamo visto una recrudescenza della pandemia e del sentimento anti-industriale. Possono dipingerci anche nel modo peggiore chiamarci prenditori ma il nostro impegno non cambia”, ha affermato il leader degli industriali. “Il Paese è in difficoltà, con l’aggravante che è venuta meno la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente diCarlonon si arrende. Lui no. Nonostante si senta accerchiato da un dilagante “-industriale” (che sinora è tradotto in aiuti pubblici alle aziende per 50 miliardi di euro), continua a combattere. Lo ha ribadito oggi nel suo intervento all’assemblea diVal D’Aosta. “Noi non cinonostante in questi mesi abbiamo visto una recrudescenzapandemia e del-industriale. Possono dipingerci anche nel modo peggiore chiamarci prenditori ma il nostro impegno non cambia”, ha affermato il leader degli industriali. “Il Paese è in difficoltà, con l’aggravante che è venuta meno la ...

petergomezblog : Bonomi (Confindustria): “I soldi del Sure servivano per le politiche attive, non per la cig”. Ma si sbaglia: l’Ue l… - LegaSalvini : BONOMI: 'SIAMO A SECONDA ONDATA COVID, MA CHE È STATO FATTO?' L'ATTACCO DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA AL GOVERNO.… - fattoquotidiano : I SOLDI DEL SURE Il presidente di Confindustria dice una cosa, ma la realtà è un'altra [Leggi] - newsvda : Confindustria, Bonomi: «Recrudescenza di un sentimento antindustriale» - Agenpress : Bonomi (Confindustria), torna clima anti- industriale. Selva di Dpcm spesso non molto chiari… -