Bolzano. Mascherine e qualità dell’aria, studio dell’Agenzia per l’ambiente (Di venerdì 23 ottobre 2020) La concentrazione di anidride carbonica inalata indossando una mascherina è sui livelli di quella rilevata in molti ambienti di vita quotidiani chiusi, e risulta essere molto inferiore rispetto a quella espirata. Questo, in sintesi, l’esito più importante dello studio condotto dagli esperti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. Il risultato è particolarmente interessante considerando che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus ha imposto l’utilizzo di dispositivi di copertura naso-bocca. Gli esiti dello studio sono stati presentati oggi (23 ottobre) dall’assessore provinciale all’ambiente e all’energia, Giuliano Vettorato, e dai vertici tecnici dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, responsabili per il ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 ottobre 2020) La concentrazione di anidride carbonica inalata indossando una mascherina è sui livelli di quella rilevata in molti ambienti di vita quotidiani chiusi, e risulta essere molto inferiore rispetto a quella espirata. Questo, in sintesi, l’esito più importante dellocondotto dagli esperti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. Il risultato è particolarmente interessante considerando che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus ha imposto l’utilizzo di dispositivi di copertura naso-bocca. Gli esiti dellosono stati presentati oggi (23 ottobre) dall’assessore provinciale all’ambiente e all’energia, Giuliano Vettorato, e dai vertici tecnici dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, responsabili per il ...

vansatto10 : RT @TgrAltoAdige: È una questione che si pongono un po' tutti. Indossare la mascherina mi protegge dal virus, ma non mi causerà altri probl… - TgrAltoAdige : È una questione che si pongono un po' tutti. Indossare la mascherina mi protegge dal virus, ma non mi causerà altri… - CecioniBarbara : @Keynesblog @PaoloMarani3 A luglio a Bolzano non c'era già più l'obbligo delle mascherine al chiuso. Lo so perché ho discusso.. -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano Mascherine Mascherine all'aperto, Kompatscher: «Più controlli ma nessuna stretta» Alto Adige "La mascherina non peggiora l'aria che respiriamo" - lo dice uno studio

È una questione che si pongono un po' tutti. Indossare la mascherina mi protegge dal virus, ma non mi causerà altri problemi? La domanda se la sono posta anche all'agenzia provinciale per l'ambiente, ...

Bolzano. Mascherine e qualità dell’aria, studio dell’Agenzia per l’ambiente

La concentrazione di anidride carbonica inalata indossando una mascherina è sui livelli di quella rilevata in molti ambienti di vita quotidiani chiusi, e risulta essere molto inferiore rispetto a ...

È una questione che si pongono un po' tutti. Indossare la mascherina mi protegge dal virus, ma non mi causerà altri problemi? La domanda se la sono posta anche all'agenzia provinciale per l'ambiente, ...La concentrazione di anidride carbonica inalata indossando una mascherina è sui livelli di quella rilevata in molti ambienti di vita quotidiani chiusi, e risulta essere molto inferiore rispetto a ...