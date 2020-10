Bollettino odierno | 19 143 nuovi contagiti e 91 morti | “Presto sarà Lockdown!

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Vediamo insieme i dati aggiornati alle ultime 24 ore per quanto riguarda icasi di contagio in Italia da Coronavirus. I dati in Italia continuano a salire, e stanno arrivando a numeri sempre più elevati, come è successo in altri paesi dell’Europa. Vediamo insieme i dati aggiornati alle ultime 24 ore.di oggi: … L'articolo: 19.143e 91“Presto saràCuriosauro.