Bollettino Lombardia Coronavirus: i dati di oggi 23 ottobre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo i 4.125 nuovi positivi e i 29 decessi registrati ieri, mentre Fontana non esclude un lockdown se l'impennata dei casi continua, l'aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del Bollettino della regione: articolo in aggiornamento Il Bollettino sul Coronavirus in Lombardia: i dati di ieri"Un lockdown completo sarebbe insopportabile per l'intero Paese. E proprio per questo stiamo lavorando nella direzione di individuare misure restrittive in singoli ambiti che impattino il meno possibile sulla vita quotidiana dei singoli e delle famiglie". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ...

Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - RegLombardia : #LNews secondo l'ultimo bollettino diffuso dall’Istituto Superiore della Sanità, l’indice Rt calcolato su 21 Region… - infomobilitaMi : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA per rischio idrogeologico venerdì #23ottobre, su parte di Lombardia e Valle d'Aosta. Consulta il bollettino n… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, professore positivo: quattro classi in quarantena nel Mantovano. DIRETTA - RedazioneLaNews : #Milano Bollettino coronavirus: in Lombardia 4.125 nuovi positivi, oltre 2mila in provincia di Milano -