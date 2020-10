Bollettino covid 23 ottobre: numero da lockdown (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Bollettino sanitario del ministero della Salute di oggi, 23 ottobre, riporta dei numeri spaventosi, le terapie intensive sono al collasso. Il Bollettino covid del 23 ottobre riporta dei numeri allarmanti, in linea con il vertiginoso peggioramento degli ultimi giorni. Il numero dei positivi è salito a 19.143 i morti sono 91 con 182.032 tamponi. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilsanitario del ministero della Salute di oggi, 23, riporta dei numeri spaventosi, le terapie intensive sono al collasso. Ildel 23riporta dei numeri allarmanti, in linea con il vertiginoso peggioramento degli ultimi giorni. Ildei positivi è salito a 19.143 i morti sono 91 con 182.032 tamponi. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

