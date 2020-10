Bollettino Coronavirus Lazio: i dati della Regione per oggi 23 ottobre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo i 1.251 casi positivi e i 16 decessi di ieri l’aggiornamento della diffusione dei contagi di di Coronavirus nel Lazio con i dati del Bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento I dati sul Coronavirus nel Lazio ieri: i dati del Bollettino della RegionePossibilità di eseguire gratuitamente dalla prossima settimana test rapidi antigenici presso gli studi di circa 300 medici di famiglia. Questa la decisione della Regione Lazio che ha disposto un bando al quale hanno aderito più di 300 medici di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo i 1.251 casi positivi e i 16 decessi di ieri l’aggiornamentodiffusione dei contagi di dinelcon ideldi: articolo in aggiornamento Isulnelieri: idelPossibilità di eseguire gratuitamente dalla prossima settimana test rapidi antigenici presso gli studi di circa 300 medici di famiglia. Questa la decisioneche ha disposto un bando al quale hanno aderito più di 300 medici di ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - SkyTG24 : Covid Sicilia, 105 positivi a Bagheria: focolaio in una comunità. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti - schnitzlerrr : RT @neXtquotidiano: ++Fontana annuncia 5mila casi e 170 pazienti in terapia intensiva++ - Keynesblog : RT @neXtquotidiano: ++Fontana annuncia 5mila casi e 170 pazienti in terapia intensiva++ -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus oggi, bollettino Covid 23 ottobre. Marche, sale percentuale tamponi positivi il Resto del Carlino Covid, un’altra vittima nel Piceno. Nuovi posti letto, serve personale

secondo l’ultimo bollettino del Servizio sanità della Regione, ci sono attualmente cinque pazienti positivi al Coronavirus. Nei Pronto soccorsi del Piceno, invece, ci sono ricoverate: una persona ...

Coronavirus, il bollettino del 23 ottobre: 340 positivi in 24 ore, un nuovo decesso

UDINE. Oggi sono stati rilevati 340 nuovi contagi (5.301 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute ...

secondo l’ultimo bollettino del Servizio sanità della Regione, ci sono attualmente cinque pazienti positivi al Coronavirus. Nei Pronto soccorsi del Piceno, invece, ci sono ricoverate: una persona ...UDINE. Oggi sono stati rilevati 340 nuovi contagi (5.301 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute ...