Bollettino Coronavirus Italia, le cifre del 23 ottobre. La tabella: contagi e morti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono questi i numeri resi noti nel corso del quotidiano punto stampa del governatore regionale Luca Zaia , dalla sede della Protezione Civile di Marghera. "Rispetto al mese di marzo, sia il numero di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 23 ottobre: 5mila nuovi casi e 350 ricoveri IL GIORNO Covid, giorni difficili per la Toscana: quasi 2500 contagi e 21 morti in 48 ore

In Toscana sono oggi 1.290 i nuovi positivi al coronavirus. Se allarghiamo l ... 2 a Livorno) si legge sul bollettino della Regione Toscana. Dei nuovi casi a Firenze se ne registrano 432 in ...

Coronavirus Lazio, bollettino di oggi 23 ottobre: 1389 positivi e 11 morti, 605 contagi a Roma

Nel Lazio venerdì 23 ottobre sono 1389 i contagi di coronavirus, in aumento rispetto ai 1.251 casi diagnosticati rispetto a giovedì. I morti sono 11, cinque in meno rispetto a ieri (erano stati 16).

