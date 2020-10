Bollettino Coronavirus del 23 Ottobre 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) In data 23 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +4,11% (ieri +3,57%) con 484.869 contagiati totali, 261.808 dimissioni/guarigioni (+2.352) e 37.059 deceduti (+91); 186.002 infezioni in corso (+16.700). Elaborati 182.032 tamponi (ieri 170.392); 19.143 positivi; rapporto positivi/tamponi 10,51% (ieri 9,43%). Ricoverati con sintomi +855 (10.549); terapie intensive +57 (1.049). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.916; Campania 2.280; Piemonte 2.032; Veneto 1.550; Lazio 1.389; Toscana 1.290; Emilia Romagna 888; Liguria 778; Sicilia 730; Puglia 590; Marche 453; Umbria 447; Sardegna 349; Friuli 340; P.A. Bolzano 269; Abruzzo 234.In Lombardia curva +3,54% (ieri +3,06%) con 36.963 tamponi (ieri 35.715) e 4.916 positivi; rapporto positivi/tamponi 13,29% (ieri 11,54%); 143.645 contagiati totali; ricoverati +328 (2013); terapie intensive +28 (184); 7 decessi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 ottobre 2020) In data 23l’incremento nazionale dei casi è +4,11% (ieri +3,57%) con 484.869 contagiati totali, 261.808 dimissioni/guarigioni (+2.352) e 37.059 deceduti (+91); 186.002 infezioni in corso (+16.700). Elaborati 182.032 tamponi (ieri 170.392); 19.143 positivi; rapporto positivi/tamponi 10,51% (ieri 9,43%). Ricoverati con sintomi +855 (10.549); terapie intensive +57 (1.049). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.916; Campania 2.280; Piemonte 2.032; Veneto 1.550; Lazio 1.389; Toscana 1.290; Emilia Romagna 888; Liguria 778; Sicilia 730; Puglia 590; Marche 453; Umbria 447; Sardegna 349; Friuli 340; P.A. Bolzano 269; Abruzzo 234.In Lombardia curva +3,54% (ieri +3,06%) con 36.963 tamponi (ieri 35.715) e 4.916 positivi; rapporto positivi/tamponi 13,29% (ieri 11,54%); 143.645 contagiati totali; ricoverati +328 (2013); terapie intensive +28 (184); 7 decessi ...

