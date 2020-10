Bimbi stranieri lasciati senza cure. Condannata la Regione Veneto. Non era garantito il servizio pubblico di pediatria. Il Tribunale di Venezia non ha dubbi: è discriminazione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà anche la Regione economicamente più florida d’Italia, sarà anche quella che meglio di tutte le altre è riuscita a contrastare il Covid-19 mitigando il contagio. Ma in fatto di diritti civili sembrerebbe che ci sia ancora tanta strada da fare in Veneto. Proprio in questi giorni la Regione guidata oggi da Luca Zaia è stata Condannata dal Tribunale di Venezia per “il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento a favore dei cittadini stranieri minori di età irregolarmente soggiornanti, sia comunitari che extracomunitari, di un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico”. Tutto nasce da un ricorso presentato dall’Asgi (Associazione Studi Giuridici ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà anche laeconomicamente più florida d’Italia, sarà anche quella che meglio di tutte le altre è riuscita a contrastare il Covid-19 mitigando il contagio. Ma in fatto di diritti civili sembrerebbe che ci sia ancora tanta strada da fare in. Proprio in questi giorni laguidata oggi da Luca Zaia è statadaldiper “il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento a favore dei cittadiniminori di età irregolarmente soggiornanti, sia comunitari che extracomunitari, di unambulatoriale pediatrico”. Tutto nasce da un ricorso presentato dall’Asgi (Associazione Studi Giuridici ...

